Написать SEO-тексты с LSI

Нужно 5 текстов на страницы категории:

1. Сантехнические ревизионные люки - https://lukrai.by/catalog/santehnicheskie-revizionnye-luki

2. Вытяжная и приточная вентиляция - https://lukrai.by/catalog/vytyajnaya-i-pritochnaya-ventilyaciya

3. Теплые полы - https://lukrai.by/catalog/teplye-poly

4. Система защиты от протечек воды - https://lukrai.by/catalog/umnyi-dom?udns=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&view=list&limit=15

5. Полотенцесушители - https://lukrai.by/catalog/polotencesushiteli

Размер каждого текста - 2000 знаков без пробелов

Общие требования к текстам:

1. Уникальность по Advego Plagiatus (глубокая проверка) не должна быть ниже 95%.

2. Не ниже 7 балов по http://glavred.ru/.

3. Как можно меньше использовать стоп-слова: http://www.algorithmist.ru/2010/12/stop-symbols-in-russian.html.

4. Текст начинать НЕ с заголовка (h1 в тексте выполняет название страницы). Каждые 1000 символов использовать подзаголовок.

5. В заголовках не должно быть стоп-символов (точки, двоеточия, точки с запятой).

6. Каждый текст должен содержать нумерованный или маркированные список.

7. Тексты должны быть простыми для чтения. Главный критерий - информативность, полезность и актуальность для читателя, отсутствие воды и раскрытие темы на экспертном уровне. Чтобы пользователь смог найти ответы на актуальные вопросы по теме, разобрался, что ему больше подходит и определился с выбором.

8. Равномерно распределить ключевые слова в тексте.

9. Вхождение ключевых слов должно быть точное, разбавленное и со склонениями.

10. Запросы нужно использовать в читаемом виде.

11. Одно первое точное вхождение ключевого слова нужно использовать в первом абзаце.

12. Использовать дополнительные ключевые слова: синонимы, релевантные слова.

13. Дополнительные слова должны находиться в тексте около основных (точные вхождения). И должны быть привязаны к ним по смыслу.

14. Стараться употребить дополнительные слова из списка.

15. Для всех текстов используем слова: купить, интернет-магазин, цена, минск, недорого, стоимость, дешево, продажа, отзывы, заказать, доставка, производитель, качество, ассортимент.

1. Текст на страницу Сантехнические ревизионные люки - https://lukrai.by/catalog/santehnicheskie-revizionnye-luki.

О чем писать?

Мы пишем только про люки скрытого монтажа (скрытые люки), НЕ ПИШЕМ про пластиковые белые сантехнические дверцы!!! Пишем в принципе для чего используются, какие проблемы человека решают (назначение). Какие есть типы люков в зависимости от монтажа (напольные, настенные, потолочные), в зависимости от облицовочного материала, под который ставится люк (под плитку, под покраску, под обои), по типу открывания (распашные, сдвижные, съемные), куда ставятся люки (чащу всего ванна, туалет, кухня - в местах, где есть технические коммуникации; подвалы/погребы, балконы), материал изготовления (сталь, алюминий), по системе фиксации (магнитная защелка, мебельный замок, нажимной механизм), НО написать более подробно про люки с нажимным механизмом.

Также пишем, на что нужно обращать внимание при выборе сантехнического ревизионного люка: нужно определиться с размерами и объясняем почему это важно; написать про нюансы открывания; если речь идет о люках под плитку, то нужно учесть размеры плитки при выборе люка.

Написать про то, что есть разные производители люков, перечислить их (указывать только тех, кто есть у нас на сайте), особый акцент сделать на люках производителей Хаммер, Люкрай, Русвент.

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2. Текст на страницу Вытяжная и приточная вентиляция - https://lukrai.by/catalog/vytyajnaya-i-pritochnaya-ventilyaciya

О чем писать?

Зачем нужны вытяжные вентиляторы, где они применяются (ванна, туалет, кухня)

Как правильно выбрать вытяжной вентилятор, какие характеристики нужно учитывать при выборе (размер отверстия воздуховода, корпус или передняя панель, объем помещения, куда покупают вентилятор, уровень шума и др.)

Какие есть разновидности вытяжных вентиляторов, что они есть осевые, радиальные (центробежные), отличаются по конструкции: канальные и накладные, по типу установки, диаметру воздуходува, что они могут быть простые, а могут быть с дополнениями в виде встроенного таймера, датчика влажности, датчика движения. Указать в чем отличия, преимущества и т.д. Указать, что некоторые модели могут быть с обратным клапаном, написать что это и для чего. Подробнее о том, какие есть разновидности можно посмотреть на сайте.

Указать с сайта какие производители есть вентиляторов, их особенности, например Awenta - это все бесшумные вентиляторы, в этом их плюс и т.д. Написать, что есть различные виды дизайнов, более 50 вариантов.

Мы пишем только про бытовые вентиляторы!

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3. Текст на страницу Теплые полы - https://lukrai.by/catalog/teplye-poly

О чем писать?

Пишем только про электрический теплый пол! Пишем, для чего можем использовать теплый пол, чем он хорош и полезен для человека. Пишем какие есть разновидности теплых полов, их особенности, под какое напольное покрытие какой теплый пол больше подходит. На что нужно ориентироваться при выборе теплого пола. Какие есть производители теплых полов (берем с сайта), их преимущества и недостатки. Обязательно написать про терморегуляторы, т.к. для любого теплого пола, чтобы им пользоваться, нужны терморегуляторы.

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4. Текст на страницу Система защиты от протечек воды - https://lukrai.by/catalog/umnyi-dom?udns=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&view=list&limit=15

О чем писать?

Пишем о том, что это такое, для чего используется, чем поможет пользователю. Какие есть виды систем: датчики, сигнализаторы, чем они отличаются, какая у них функциональность. Как и какую систему выбрать исходя из характеристик. Написать какие есть системы, более подробно остановиться на системе gidrolock, расписать ее плюсы и т.д.

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5. Текст на страницу Полотенцесушители - https://lukrai.by/catalog/polotencesushiteli

О чем писать?

Для чего он нужен, где используется, какие есть виды, чем отличаются, в чем преимущества и недостатки, где какие полотенцесушители использовать. Что важно учитывать при выборе. Какие есть производители полотенцесушителей (пишем только про те, которые есть на сайте), в чем преимущества и недостатки каждого.

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