Нужно написать 3 текста для сайта, тематика - уход за домом, ремонт

Доброго времени суток! Нужно написать 3 статьи для сайта. Объём – 5000 знаков, написать нужно за сутки. Важно, чтобы текст был грамотным, отвечал поставленному ТЗ и срокам.

Цена за 1000 знаков – 60 рублей. (Цена варьируетсяв зависимости от сложности текста.) Оплата осуществляется на Киви, Вебмани или банковскую карточку.

Если вас заинтересовало мое предложение, пришлите ссылку на ваше портфолио/или ваши работы.