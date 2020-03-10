Написать контент для сайта

КопирайтингЗакрыт18 заявок307 просмотров
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Мы запускаем новый проект. На данный момент требуеться райтер/писатель, который поможет наполнить продуктовые страницы контентом. Вам потребуеться писать описания товаров на руcском языке. Одно описание примерно 400 слов. Вознаграждение - $1 за 1тыс. символов без пробелов. 

4 года назад
guest_15838639039628
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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