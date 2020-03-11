Копирайт для инстаграма

КопирайтингЗакрыт32 заявки370 просмотров
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Создание уникальных текстов на различные тематики. На данный момент: маркетинг, ремонт квартир.

Структура текста:

1. Цепляющий заголовок.

2. Основной текст: четко, по делу, без воды. Полезные и интересные факты. Нужно показать экспертность, но доступным языком.

3. Призыв к действию.

Объем до 1000 знаков.

4 года назад
Pobezhimova
38 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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