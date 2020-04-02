Написать информационную статью про промокоды iHerb

$15
КопирайтингЗавершен3 заявки369 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо написать информационную статью о промокодах для iHerb. Статья пойдет на страницу https://promokod-herb.ru/. Там сейчас есть текст - но он никуда не годиться! (надеюсь, вы сами это понимаете)

Заранее скажу, что ищу автора с опытом в копирайтинге/рерайтинге, который сможет человеческим языком рассказать, какие есть промокоды и как сэкономить на покупках в магазине. Так же вам придется немного разобраться в магазине https://ru.iherb.com/

Количество символов в статье: без пробелов 14 000 (можно меньше на 500/1000 ЗБП, больше не стоит)

Уникальность: от 94% по https://text.ru/

Бал по Тургеневу (https://turgenev.ashmanov.com/): не более 7 (это важно, 3 проверки включены)

Бал по Главреду (https://glvrd.ru/): от 7 и выше

Стоимость статьи: 1000 руб. (из расчета ~70руб/1000 ЗБП).

Структура для будущего текста: https://yadi.sk/d/pgmc82KgrbMaKA. 

Ее допускается немного видоизменить или дополнить новыми пунктами, которые вы пощитаете нужными и аргументируете это.

Ключевые слова: https://yadi.sk/d/td85cG7Rua1MyA.

Их необходимо распределить по тексту, по тем абзацам, куда они будут уместны, в скобках указано кол-во раз, которое их нужно употребить, можно склонять и менять окончания, переставлять местами, чтобы они 

Вся подробная информация с источниками, фрагментами текста будет передана непосредственно исполнителю. Всего нужно 2 автора на 2 теста.

4 года назад
iherb
31 годРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$12
3 дня
ок
+
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