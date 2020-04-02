Написать информационную статью про промокоды iHerb

Добрый день! Нужен копирайтер для написания текста на сайт ивент агенства. Текст нужен для всех блоков сайта. Во вложении ооочень примерно ТЗ. Жду ваши портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо написать информационную статью о промокодах для iHerb. Статья пойдет на страницу https://promokod-herb.ru/. Там сейчас есть текст - но он никуда не годиться! (надеюсь, вы сами это понимаете)
Заранее скажу, что ищу автора с опытом в копирайтинге/рерайтинге, который сможет человеческим языком рассказать, какие есть промокоды и как сэкономить на покупках в магазине. Так же вам придется немного разобраться в магазине https://ru.iherb.com/.
Количество символов в статье: без пробелов 14 000 (можно меньше на 500/1000 ЗБП, больше не стоит)
Уникальность: от 94% по https://text.ru/
Бал по Тургеневу (https://turgenev.ashmanov.com/): не более 7 (это важно, 3 проверки включены)
Бал по Главреду (https://glvrd.ru/): от 7 и выше
Стоимость статьи: 1000 руб. (из расчета ~70руб/1000 ЗБП).
Структура для будущего текста: https://yadi.sk/d/pgmc82KgrbMaKA.
Ее допускается немного видоизменить или дополнить новыми пунктами, которые вы пощитаете нужными и аргументируете это.
Ключевые слова: https://yadi.sk/d/td85cG7Rua1MyA.
Их необходимо распределить по тексту, по тем абзацам, куда они будут уместны, в скобках указано кол-во раз, которое их нужно употребить, можно склонять и менять окончания, переставлять местами, чтобы они
Вся подробная информация с источниками, фрагментами текста будет передана непосредственно исполнителю. Всего нужно 2 автора на 2 теста.
- Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно написать продающий SEO текст для сайта по теме ремонт бытовой техники. Есть список ключевых слов, которые нужно расставить в тексте. Текст должен быть уникальным. У кого есть опыт в написании таких текстов, напишите, пожалуйста, ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Нужно написать 3 статьи для сайта. Объём – 5000 знаков, написать нужно за сутки. Важно, чтобы текст был грамотным, отвечал поставленному ТЗ и срокам. Цена за 1000 знаков – 60 рублей. (Цена ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Мы запускаем новый проект. На данный момент требуеться райтер/писатель, который поможет наполнить продуктовые страницы контентом. Вам потребуеться писать описания товаров на руcском языке. Одно описание примерно 400 слов. Вознаграждение - $1 за 1тыс. символов без ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна статьи на сайт и посты в инстаграм на тему диетологии, т.е. нужен копирайтер хорошо понимающий тему диетологии. Просьба предлагать цены и желательно примеры работ на тему диетологии.Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
Написать текста для минутных рекламных роликов с использованием триггеров. Ролики Мотивирующие, Информационные примеры роликов и триггеры скину в личкуКопирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Подробное ТЗ в л.с.Завершен4 года назад
Подробное ТЗ в л.с.Завершен4 года назад
[b]Нужно 5 текстов на страницы категории:[/b] 1. Сантехнические ревизионные люки - [url=https://lukrai.by/catalog/santehnicheskie-revizionnye-luki]https://lukrai.by/catalog/santehnicheskie-revizionnye-luki [/url]2.[b] [/b]Вытяжная и приточная вентиляция - [url=https://lukrai.by/catalog/vytyajnaya-i-pritochnaya-ventilyaciya]https://lukrai.by/catalog/vytyajnaya-i-pritochnaya-ventilyaciya [/url]3. Теплые полы - [url=https://lukrai.by/catalog/teplye-poly]https://lukrai.by/catalog/teplye-poly [/url]4. Система защиты от протечек воды -[b] [/b][url=https://lukrai.by/catalog/umnyi-dom?udns=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&view=list&limit=15]https://lukrai.by/catalog/umnyi-dom?udns=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&view=list&limit=15 [/url]5.[b] [/b]Полотенцесушители[b] - [/b][url=https://lukrai.by/catalog/polotencesushiteli]https://lukrai.by/catalog/polotencesushiteli [/url][b] Размер каждого текста[/b] - 2000 знаков без пробелов [b]Общие требования к текстам:[/b] 1. Уникальность по ...Завершен4 года назад
Необходимо самостоятельно найти тексты для рерайта и написать новые. Оплата 35 рублей за 1000 символов без пробела. 14 статей разного объема от 3 000 до 5 000. Хорошо если успеть к понедельнику все сделать. Есть ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад