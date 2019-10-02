AlexandraGrig

Александра Григорьева AlexandraGrig

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Веб дизайнер. Дизайнер мобильных приложений

Привет! Я UX/UI дизайнер, проектирую и создаю дизайн интерфейса сайтов и мобильных приложений. Первый проект я взяла в 2019 году. Мой опыт 4 года.

Решаю задачи бизнеса цельно.  Держу баланс между логикой работы сайта и дизайном, поэтому работу начинаю работу с анализа целевой аудитории, создания карты сайта и проектирования прототипов. Только после анализа и работы над структурой перехожу к визуальной части – к дизайну интерфейса. 

Я могу сделать для вас:

- landing page

- сайт-визитка 

- корпоративный сайт

- интернет-магазин 

- дизайн мобильного приложения

Работаю в Figma. Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Для связи со мной обращайтесь:

Email - [email protected]

Telegram - https://t.me/AlexandraGrigo

Дизайн мобильного приложенияFigmaIllustratorPhotoshopСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
seriuskozak
Козак 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$70
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной странички на WordPress
Советую Александру как молодого и креативного дизайнера.
Четко была поставлена задача, оплата в срок, было приятно сотрудничать
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