Веб дизайнер. Дизайнер мобильных приложений
Привет! Я UX/UI дизайнер, проектирую и создаю дизайн интерфейса сайтов и мобильных приложений. Первый проект я взяла в 2019 году. Мой опыт 4 года.
Решаю задачи бизнеса цельно. Держу баланс между логикой работы сайта и дизайном, поэтому работу начинаю работу с анализа целевой аудитории, создания карты сайта и проектирования прототипов. Только после анализа и работы над структурой перехожу к визуальной части – к дизайну интерфейса.
Я могу сделать для вас:
- landing page
- сайт-визитка
- корпоративный сайт
- интернет-магазин
- дизайн мобильного приложения
Работаю в Figma. Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Для связи со мной обращайтесь:
Email - [email protected]
Telegram - https://t.me/AlexandraGrigo
Я против войны в Украине!
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$70
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
4 года назад
Советую Александру как молодого и креативного дизайнера.
Ответный отзыв
Четко была поставлена задача, оплата в срок, было приятно сотрудничать