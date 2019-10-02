Веб дизайнер. Дизайнер мобильных приложений

Привет! Я UX/UI дизайнер, проектирую и создаю дизайн интерфейса сайтов и мобильных приложений. Первый проект я взяла в 2019 году. Мой опыт 4 года.



Решаю задачи бизнеса цельно. Держу баланс между логикой работы сайта и дизайном, поэтому работу начинаю работу с анализа целевой аудитории, создания карты сайта и проектирования прототипов. Только после анализа и работы над структурой перехожу к визуальной части – к дизайну интерфейса.

Я могу сделать для вас:

- landing page

- сайт-визитка

- корпоративный сайт

- интернет-магазин

- дизайн мобильного приложения

Работаю в Figma. Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Для связи со мной обращайтесь:

Email - [email protected]

Telegram - https://t.me/AlexandraGrigo