Добрый день. Есть слайдер (по-млему bxslider) - нужно сделать так, чтобы при нажатии на картинку появлялась следующая. Сайт tesla-m.ru/worldclass/ Правка на полчаса максимум, жду адекватных ...
Нужно доработать лендинг пейдж
Здравствуйте. Нужно доработать сайт - одностраничник (лендинг). Более подробную информацию я напишу в личку. Спасибо. Жду ваших заявок.
С ув Елена
Заявки фрилансеров
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