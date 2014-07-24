Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.
Нужно установить Sphinx
Нужно установить Sphinx на сайт. Прошу писать только тех кто уже имеет опыт установки этого поиска.
Заявки фрилансеров
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