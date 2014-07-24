Нужно установить Sphinx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужно установить Sphinx на сайт. Прошу писать только тех кто уже имеет опыт установки этого поиска.

11 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров