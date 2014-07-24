Корректировка функционала карточки товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Здравствуйте. Нужны услуги программиста для корректировки функционала карточки товара интернет-магазина на cms NetCat. Подробности кандидатам..

11 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптация готового скрипта.

    Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт "ловли" профилей на сайте.

    $500

    Написать скрипт для определения linkedin.com профилей посетителей, которые посещают мои сайты. Цель следующая: у меня есть сайты, в эти сайты я встраиваю написанный исполнителем код, этот код поверх линков сайта «подсовывает» линки ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP программист

    Необходим программист на PHP для выполнения небольших задач по проекту. Несколько часов в день. Длительность проекта несколько месяцев.

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить функцию обратный звонок

    $50

    Добрый день!) Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте функция обратный звонок . Делал на ноуте все ок. Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 обратный звонок едет! ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подключить скрипт

    Сайт на джомле, требуется установить скрипт, который будет увеличивать фото в каталоге товаров, а по второму нажатию его закрывать. Срок 1 день. Пишите пожалуйста стоимость, предложения "сделаю" не рассматриваются.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Онлайн-конструктор чехлов для телефонов

    Добрый день! Необходимо реализовать онлайн-конструктор чехлов, позволяющий пользователю самостоятельно выбрать изображение, разместить его на контуре айфона, а затем оформить заказ, введя свои данные Надо что бы клиент загрузил и расположил фото, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Радномный скрипт выбора фраз

    И так, уважаемые фрилансеры, нужно оперативно написать скрипт выбора фраз, сейчас расскажу вункционал скрипта: 1. Скрипт должен иметь универсальную настройку скрипта. Подробнее в ЛС, все просто. Кто знает пэху сделает это за 15 минут.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка фида для Яндекс.Новости (DLE)

    Требуется создать экспортный файл для трансляции новостей с моего сайта в Яндекс новости. Затем всё настроить, и в случае обнаружения ошибок — оперативно исправить. Пожалуйста, обращайтесь, если вы уже настраивали сайты под Яндекс ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад