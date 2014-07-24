Корректировка функционала карточки товара

Требуется создать экспортный файл для трансляции новостей с моего сайта в Яндекс новости. Затем всё настроить, и в случае обнаружения ошибок — оперативно исправить. Пожалуйста, обращайтесь, если вы уже настраивали сайты под Яндекс ...