Перевод плагина на русский язык

Нужно организовать скрипт на js, который будет запрашивать данные с сервера, по результатам ввода букв в инпуте. Пример http://ivaynberg.github.io/select2/ . Также тоже самое, только с меньшим функционалом было уже реализировано в http://expomap.imgr.by/photoreport.html# при ...