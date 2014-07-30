Перевод плагина на русский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок167 просмотров

Необходимо сделать перевод плагина в админке Wordpress на русский язык с помощью программы poedit. Файл .pot имеется.

WordPress
11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано в срок, как и оговорено! Были внесены правки в работу по моей просьбе.
Советую к работе

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад