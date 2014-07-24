Настроить модуль фотографий DLE

На сайте установлен модуль фотографий Titan. Нужно сделать корректное отображение title, meta description и meta keywords.

1. На странице фотографий title - Название фотографии - название альбома - название модуля.

2. На странице альбома title - Название альбома - название модуля. Если находимся на какой-нибудь странице в начало добавляем Страница № .. В description и keywords в конец добавляем "Страница №..".

3. На общих страницах title - название модуля. При переходе по страницам добавляем Страница №.. в начало. И это же в конец description и keywords.