Требуется программист на постоянную удален. работу

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок217 просмотров

В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы.

Требования:

- наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов)

- превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax

- понимание MVC

- знание CodeIgniter, Kohana, популярные CMS (Joomla, WP, OpenCart)

- умение писать понятный и ровный код

- желание работать (самое важное)

З.п. сдельная, примерно рассчитывается 300 руб. в час +переработки +срочные задачи

AJAXCodeIgniterJavaScriptJoomlaMySQLOpencartPHPWordPress
11 лет назад
AndrewPulse
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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