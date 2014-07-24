Вставить на сайт Javascript

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Необходимо встроить на сайт на Drupal Javascript для привязки к системе резервирования номеров в отеле wubook.

Пример реализации по ссылке http://ru.wubook.net/rivendell/rooms

DrupalJavaScript
11 лет назад
rizvan
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров