Сделать форму "обратный звонок"

Нужно сделать на сайте форму обратного звонка. Сайт fitorodnik.ru. Форму взять вот эту tkedr.ru (могу дать доступ к этому сайту). Сообщение о просьбе перезвонить должно приходить на эл. почту.

Сайт fitorodnik.ru без CMS, поэтому вам необходимо сделать форму только на главной index.html, а на все остальные страницы мы перенесем ее самостоятельно.