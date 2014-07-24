Сделать форму "обратный звонок"

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Завершен6 заявок153 просмотра

Нужно сделать на сайте форму обратного звонка. Сайт fitorodnik.ru. Форму взять вот эту tkedr.ru (могу дать доступ к этому сайту). Сообщение о просьбе перезвонить должно приходить на эл. почту.

Сайт fitorodnik.ru без CMS, поэтому вам необходимо сделать форму только на главной index.html, а на все остальные страницы мы перенесем ее самостоятельно.

11 лет назад
zlenkokv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$15
1 день
Сделал все быстро и четко, а главное именно то, что нужно. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик. 100% предоплата. Всем рекомендую!

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eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад