Здравствуйте. Нужно доработать сайт - одностраничник (лендинг). Более подробную информацию я напишу в личку. Спасибо. Жду ваших заявок. С ув Елена
Ищем опытного программиста 1С Битрикс
Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного программиста 1С Битрикс.
Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и различным доработкам. Специалиста готовы взять на фриланс или в штат. Рассматриваем как специалистов из Москвы, так и из других регионов, но при условии нахождения на связи в скайп в рабочее время.
В постоянной команде есть технический директор, дизайнер, сео специалист, компания разработчик интернет-магазина (менеджер проекта, программист и верстальщик).
Ищем грамотного технического специалиста, обязательно с опытом в Битриксе, а так же навыками в php, другие навыки так же приветствуются. Необходим человек, который все идеи на сайте сможет превратить в удобный функционал.
Условия оплаты обсуждаются.
Заявки фрилансеров
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