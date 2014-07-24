Ищем опытного программиста 1С Битрикс

Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного программиста 1С Битрикс.

Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и различным доработкам. Специалиста готовы взять на фриланс или в штат. Рассматриваем как специалистов из Москвы, так и из других регионов, но при условии нахождения на связи в скайп в рабочее время.

В постоянной команде есть технический директор, дизайнер, сео специалист, компания разработчик интернет-магазина (менеджер проекта, программист и верстальщик).

Ищем грамотного технического специалиста, обязательно с опытом в Битриксе, а так же навыками в php, другие навыки так же приветствуются. Необходим человек, который все идеи на сайте сможет превратить в удобный функционал.

Условия оплаты обсуждаются.