Приветствую Надо сайт сделать. Имеется 4 готовые сверстанные страницы. движка нет... рассмотрю любые предложение на выгодных условиях. hmanty.ru сайт рабочий, но я отказываюсь от него, т.к. это симфони и я не могу найти уже ...
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- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется обновить дизайн сайта 4 полностью сверстанные страницы уже готовы сайт на symfony 1.4 работающий сайт http://hmanty.ru/ Вот готовые 4 страницы (готовая верстка) 1. http://t.hmanty.ru/ 2. http://t.hmanty.ru/new.html 3. http://t.hmanty.ru/news.html 4. http://t.hmanty.ru/profile.html Остальные страницы будут изготовлены в процессе натягивания данных страниц. и оптимизации сайтаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1500
Добрый день. Требуется обновить дизайн сайта. Требуется помощь в создании нового адаптивного шаблона и его установка на готовый сайт. Также требуется консультации и помощь в доработке системы. Монетизация. Внедрение справочника и системы форумов. Symfony 1.4Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад