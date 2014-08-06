hmanty

Никита Бажин hmanty

 
35 летРоссия/Ханты-Мансийск
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать сайт

    Приветствую Надо сайт сделать. Имеется 4 готовые сверстанные страницы. движка нет... рассмотрю любые предложение на выгодных условиях. hmanty.ru сайт рабочий, но я отказываюсь от него, т.к. это симфони и я не могу найти уже ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновление дизайна

    Требуется обновить дизайн сайта 4 полностью сверстанные страницы уже готовы сайт на symfony 1.4 работающий сайт http://hmanty.ru/ Вот готовые 4 страницы (готовая верстка) 1. http://t.hmanty.ru/ 2. http://t.hmanty.ru/new.html 3. http://t.hmanty.ru/news.html 4. http://t.hmanty.ru/profile.html Остальные страницы будут изготовлены в процессе натягивания данных страниц. и оптимизации сайта

    Дизайн сайтаSymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивный шаблон и доработка сайта

    $1500

    Добрый день. Требуется обновить дизайн сайта. Требуется помощь в создании нового адаптивного шаблона и его установка на готовый сайт. Также требуется консультации и помощь в доработке системы. Монетизация. Внедрение справочника и системы форумов. Symfony 1.4

    Дизайн сайтаSymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад