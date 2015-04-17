Сделать сайт

Приветствую

Надо сайт сделать.

Имеется 4 готовые сверстанные страницы.

движка нет... рассмотрю любые предложение на выгодных условиях.

hmanty.ru сайт рабочий, но я отказываюсь от него, т.к. это симфони и я не могу найти уже год спецов, кто доделает его. и меня 2 фрилансера уже кинули на деньги

с него надо будет перекинуть контент и пользователей.

Вот готовые сверстанные страницы:

http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/

http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/profile.html

http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/news.html

http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/new.html

Оплата по договору при подписании акта выполненных работ.

ТЗ нет, все нужно обсуждать и формировать ТЗ.