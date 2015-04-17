ищу кто разберет самописный код прикрученный к джумле 2.5 и переверстает существующую страницу по аналогу
Сделать сайт
Приветствую
Надо сайт сделать.
Имеется 4 готовые сверстанные страницы.
движка нет... рассмотрю любые предложение на выгодных условиях.
hmanty.ru сайт рабочий, но я отказываюсь от него, т.к. это симфони и я не могу найти уже год спецов, кто доделает его. и меня 2 фрилансера уже кинули на деньги
с него надо будет перекинуть контент и пользователей.
Вот готовые сверстанные страницы:
http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/
http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/profile.html
http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/news.html
http://bizreshenie.ru/portfolio/hmanty/new.html
Оплата по договору при подписании акта выполненных работ.
ТЗ нет, все нужно обсуждать и формировать ТЗ.
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