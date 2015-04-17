Доработка сайта на джумле с самописным движком

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Закрыт3 заявки119 просмотров

ищу кто разберет самописный код прикрученный к джумле 2.5 и переверстает существующую страницу по аналогу

Joomla
10 лет назад
nartan
42 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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