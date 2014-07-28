Панель авторизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки143 просмотра

Привет всем!

Для облегчения процесса входа или регистрации

на сайте, необходимо создать приложения-авторизаторы

из соц. сетей.

Скрин примера во вложении - список сетей тот же

Я знаю, что есть готовые бесплатные сервисы подобные логинза.

Нам необходимы свои модули с аналогичными по смыслу функциями.

Объем работы тут полностью очевиден, поэтому

прошу сразу указывать цены и сроки за всю работу (все модули) или

помодульно.

11 лет назад
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

xmen545
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$80
1 день
Отличный исполнитель. Спасибо.
Хороший заказчик. Все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

xmen545
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад