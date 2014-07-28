Собственно, нужен php программист в стартап в команду. (удалённо) Требования: - Наличие свободного времени - Знание php, mysql, js, jq, ajax - Неумение писать плохой код - Желание ...
Панель авторизации
Привет всем!
Для облегчения процесса входа или регистрации
на сайте, необходимо создать приложения-авторизаторы
из соц. сетей.
Скрин примера во вложении - список сетей тот же
Я знаю, что есть готовые бесплатные сервисы подобные логинза.
Нам необходимы свои модули с аналогичными по смыслу функциями.
Объем работы тут полностью очевиден, поэтому
прошу сразу указывать цены и сроки за всю работу (все модули) или
помодульно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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