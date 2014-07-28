Панель авторизации

Привет всем!

Для облегчения процесса входа или регистрации

на сайте, необходимо создать приложения-авторизаторы

из соц. сетей.

Скрин примера во вложении - список сетей тот же

Я знаю, что есть готовые бесплатные сервисы подобные логинза.

Нам необходимы свои модули с аналогичными по смыслу функциями.

Объем работы тут полностью очевиден, поэтому

прошу сразу указывать цены и сроки за всю работу (все модули) или

помодульно.