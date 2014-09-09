Создать калькулятор

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок163 просмотра

Вводим цену и месяцы.

1. Идет расчет первоначального взноса:

если товар до 100тр, то 30% взнос от цены

если товар от 100тр, то 28% взнос от цены

2. Дальше идет расчет переплаты, ежем платежа и общая стоимость товара в рассрочку.

Можно кодом, можно модулем под joomla 3.2.

Joomla
11 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Daeamon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
спасибо, работой доволен
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Daeamon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад