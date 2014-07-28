Написать php-скрипт преобразования txt-файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки156 просмотров

На php написать скрипт проверки на корректность и преобразования текстового файла (csv)

Преобразование динамическое. Строится по правилам, устанавливаемым в файле настройки,

т.е. понадобится синтаксический разбор текстового файла.

ТЗ и исходные файлы для работы вышлю по запросу

Оплата WMR по результату.

Прошу обозначить ориентиры по срокам и ценам.

PHP
11 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Все хорошо Работа сделана. В оговоренный срок. Срипт работает :-)
Хороший заказчик. Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад