Нужно настроить VPS хостинг

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Завершен6 заявок156 просмотров

Здравствуйте. Нужно настроить VPS сервер с нуля для оптимальной работы CMS Wordpress и Joomla. Интересуют сроки и цена.

JoomlaWordPress
11 лет назад
nikolenkost
Петров 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 лет назад
$25
1 день
Рекомендую Сергея, как ответственного и грамотного исполнителя. Спасибо за работу.
Рекоменндую Сергея! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 лет назад

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