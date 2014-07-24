Создание шаблона (DLE / Drupal)

Необходимо сверстать и установить шаблон на последнюю версию DLE.

Возможно использование Drupal вместо DLE, если весь заявленный функционал на нём проще реализовать и разработчик сможет убедить меня в этом.

Только независимый разработчик. Посредники, студии не подходят.

Желательно из Минска (но не обязательно).

Оплата наличными при встрече (если вы из Минска), в остальных случаях безопасная сделка.

Связь по скайпу (голосовая).

С вопросами в ЛС.