Скрипт галереи jQuery

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Завершен4 заявки177 просмотров

Добрый день.

Требуется скрипт галереи 1:1 как здесь

http://templates.cms-guide.com/39707/folio

1. Карусель изменяемой ширины, в зависимости от ширины экрана.

2. При нажатии на картинку появляется просмотрщик (судя по всему "резиновый"):

* навигация вперед-назад;

* функция "Закрыть";

* при нажатии на увеличенное фото идет показ следующего и позиционирование в перечне снизу.

На выходе требуется полностью рабочий кроссбраузерный скрипт и инструкция по установке для верстальщика.

Важно: пожалуйста, внимательно изучите задачу перед тем как подавать заявку. Так как требуется полный повтор имеющегося функционала.

Желательно сделать это на HTML4.

Ждем предложений и надеемся на качественное выполнение задачи.

HTMLjQuery
11 лет назад
WEBFORSAGE
Александр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

grom42
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

grom42
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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