Скрипт галереи jQuery

Добрый день.

Требуется скрипт галереи 1:1 как здесь

http://templates.cms-guide.com/39707/folio

1. Карусель изменяемой ширины, в зависимости от ширины экрана.

2. При нажатии на картинку появляется просмотрщик (судя по всему "резиновый"):

* навигация вперед-назад;

* функция "Закрыть";

* при нажатии на увеличенное фото идет показ следующего и позиционирование в перечне снизу.

На выходе требуется полностью рабочий кроссбраузерный скрипт и инструкция по установке для верстальщика.

Важно: пожалуйста, внимательно изучите задачу перед тем как подавать заявку. Так как требуется полный повтор имеющегося функционала.

Желательно сделать это на HTML4.

Ждем предложений и надеемся на качественное выполнение задачи.