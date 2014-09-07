Добрый день. Требуется скрипт галереи 1:1 как здесь http://templates.cms-guide.com/39707/folio 1. Карусель изменяемой ширины, в зависимости от ширины экрана. 2. При нажатии на картинку появляется просмотрщик ...
Необходимо программирование сайта на MODX Revo
Нужно запилить сайт на modx
Сайт каталог товаров с корзиной и личным кабинетом для регистрации продавцов этих товаров.
Товары - кухонное оборудование.
Сайт не напичкан различными модулями, все просто, формы с минимальным кол-вом полей.
Регистрация без автоматического создания страниц, пользователь заполняет поля и отправляет информацию, приходит на почту, далее пользователю высылается логин и пароль к админке с доступом к его ресурсам.
Эскиз главной страницы в прикреплении.
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