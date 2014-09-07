Необходимо программирование сайта на MODX Revo

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки118 просмотров

Нужно запилить сайт на modx

Сайт каталог товаров с корзиной и личным кабинетом для регистрации продавцов этих товаров.

Товары - кухонное оборудование.

Сайт не напичкан различными модулями, все просто, формы с минимальным кол-вом полей.

Регистрация без автоматического создания страниц, пользователь заполняет поля и отправляет информацию, приходит на почту, далее пользователю высылается логин и пароль к админке с доступом к его ресурсам.

Эскиз главной страницы в прикреплении.

MODX
11 лет назад
anmobian
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sulik78
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sulik78
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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