Необходимо программирование сайта на MODX Revo

Нужно запилить сайт на modx

Сайт каталог товаров с корзиной и личным кабинетом для регистрации продавцов этих товаров.

Товары - кухонное оборудование.

Сайт не напичкан различными модулями, все просто, формы с минимальным кол-вом полей.

Регистрация без автоматического создания страниц, пользователь заполняет поля и отправляет информацию, приходит на почту, далее пользователю высылается логин и пароль к админке с доступом к его ресурсам.

Эскиз главной страницы в прикреплении.