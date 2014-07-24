Wordpress правки мелкие

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Закрыт16 заявок152 просмотра

1. продолжить чтение - убрать. сделать, чтобы не было этой ссылки. А просто размер поста обрезался в редакторе тегом.

2. ссылку на профиль автора убрать.

3. убрать ссылки в https://monosnap.com/image/jdCa4s2UxcyPQvESwC2nvCakMcXQU1/

3.1 https://monosnap.com/image/oDJCEgY9glBa7Quh9VC80EQvJ7foGi/

WordPress
11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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