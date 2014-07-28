Разъяснить простой скрипт

Оплата 100 рублей за 1ый скрипт, скрипт очень простой.

Объясните пожалуйста очень простой скрипт, который выводит макс. длину строки из масива при сравнении.

Вот код

function longestWord () {

strings=[" dda“," daddfsfsa“," dadda»," daddafsafs"]

var longest = strings[0];

for (i = 1; i

if (strings.length > longest.length) {

longest = strings;

}

}

document.write (longest);

}

Вот сравниваются длины строк

strings.length > longest.length

Получается что сравниваются все длины строк у элементов массива с нулевым элементом массива у которого длина 3 символа.

В итоге получается что элементы с индексом 1,2,3 длинее ведь первого (0) элемента. В итоге они условие проходят.

Так почему тогда в конце выводится слово «daddfsfsa» (самое длинное). Ведь остальные же тоже длинее первого элемента, с чего вдруг именно это вывелось?

И вот еще один этот же скрипт, тут тоже не понятно, за него 50р дам.