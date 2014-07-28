Разъяснить простой скрипт

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Завершен11 заявок169 просмотров

Оплата 100 рублей за 1ый скрипт, скрипт очень простой.

Объясните пожалуйста очень простой скрипт, который выводит макс. длину строки из масива при сравнении.

Вот код

function longestWord () {

strings=[" dda“," daddfsfsa“," dadda»," daddafsafs"]

var longest = strings[0];

for (i = 1; i

if (strings.length > longest.length) {

longest = strings;

}

}

document.write (longest);

}

Вот сравниваются длины строк

strings.length > longest.length

Получается что сравниваются все длины строк у элементов массива с нулевым элементом массива у которого длина 3 символа.

В итоге получается что элементы с индексом 1,2,3 длинее ведь первого (0) элемента. В итоге они условие проходят.

Так почему тогда в конце выводится слово «daddfsfsa» (самое длинное). Ведь остальные же тоже длинее первого элемента, с чего вдруг именно это вывелось?

И вот еще один этот же скрипт, тут тоже не понятно, за него 50р дам.

11 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
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Алексей схватывает на лету. Был рад помочь. Оплата мгновенно по договоренности.

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Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад