Нужен php программист на полный день

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки179 просмотров

Здравствуйте, друзья!

Компания по разработке сайтов GrosLab ищет опытного PHP программиста в команду. Работа удаленно.

Наши пожелания к кандидату:

- опыт разработки на PHP с использованием БД MySQL (Doctrine)

- хорошие знания в HTML, CSS, LESS, JS, jQuery, Bootstrap

- будет плюсом знание фреймворка Symfony 2 или любого другого со структурой MVC

- плюсом будет опыт командной работы, в том числе использование репозиториев для организации рабочего процесса

Из личных качеств:

- ответственность

- общительность

- креативность в решении разного рода задач

P.S. Мы ценим опыт, умения и индивидуальность каждого сотрудника.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPSymfony
11 лет назад
wizart_net
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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