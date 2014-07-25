Здравствуйте. Ищу программиста, отлично знакомого с Битриксом (опыт нескольких магазинов, знание API). Заработная плата - 10$ в час. Только бэкэнд и только Битрикс, никакой верстки не будет. Работа попроектно. Есть возможность устроиться в ...
Внести изменения в сайт на OpenCart
Что необходимо сделать:
1. Сделать невозможным заказ товара (размера) если его количество меньше чем указывает покупатель (сейчас бывает такое что в размере после заказа было количество 1, а становиться -1).
2. Настроить отображение заказов в личном кабинете пользователя.
3. Настроить скидки пользователям (зарегистрированным) в зависимости от количества сделанных ими заказов.
4. Проверить во всех браузерах возможность добавлять товар в корзину (бывает что по непонятным причинам не добавляется размер).
5. Настроить вывод Title так чтобы на страницах с параметром в url page=2 и более отображался не seo title а название категории.
6. Настроить вывод H1 так чтобы на страницах с параметром в url page=2 и более отображался не seo H1 а название категории.
7. Добавить на сайте в доставку тип доставки Доставка Почтой России Первым классом.
Сайт: www.shoptoyou.su
Указывайте сроки и стоимость.
Оплата через Безопасную сделку или по факту.
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