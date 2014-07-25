Внести изменения в сайт на OpenCart

Что необходимо сделать:

1. Сделать невозможным заказ товара (размера) если его количество меньше чем указывает покупатель (сейчас бывает такое что в размере после заказа было количество 1, а становиться -1).

2. Настроить отображение заказов в личном кабинете пользователя.

3. Настроить скидки пользователям (зарегистрированным) в зависимости от количества сделанных ими заказов.

4. Проверить во всех браузерах возможность добавлять товар в корзину (бывает что по непонятным причинам не добавляется размер).

5. Настроить вывод Title так чтобы на страницах с параметром в url page=2 и более отображался не seo title а название категории.

6. Настроить вывод H1 так чтобы на страницах с параметром в url page=2 и более отображался не seo H1 а название категории.

7. Добавить на сайте в доставку тип доставки Доставка Почтой России Первым классом.

Сайт: www.shoptoyou.su

Указывайте сроки и стоимость.

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