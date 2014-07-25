Сортировка товаров в OpenCart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужна сортировка:

а) по цвету

б) по размеру

в) по цене

г) По производителю

(это должно быть как фильтр...тоесть к примеру я ставлю красный цвет размер 300х600 производитель китай по цене до 2000т.р. и выходят варианты).

Opencart
11 лет назад
zeva182
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров