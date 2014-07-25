Оптимизация загрузки сайта / Кеширование картинок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Необходимо оптимизировать загрузку сайта www.instech.kiev.ua

Особенно уделить внимание кешированию скриптов/картинок/стилей.

11 лет назад
lersen
Вадим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров