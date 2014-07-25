Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки. Выбор доставки уже есть на сайте, нужно сделать чтобы на email приходил ещё и доп ...
Оптимизация загрузки сайта / Кеширование картинок
Необходимо оптимизировать загрузку сайта www.instech.kiev.ua
Особенно уделить внимание кешированию скриптов/картинок/стилей.
Заявки фрилансеров
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