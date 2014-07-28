Joomla + Я.карты + контактная форма

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Сайт на joomla.

Нужно сделать всплывающее окно с контактной формой по клику на метке в яндекс-карте.

Просто найти решение и объяснить как это лучше делать.

Joomla
11 лет назад
chuvashev
38 лет
19 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

alokazay
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена в кратчайший срок, учтены всё пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу, четкое ТЗ, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

alokazay
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад