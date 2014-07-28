Ищем удаленного специалиста на полный рабочий день (8 часов), оклад от 15 000 рублей в месяц. Обязанности: – вносить изменения в контент сайта; – добавлять на сайты ...
Joomla + Я.карты + контактная форма
Сайт на joomla.
Нужно сделать всплывающее окно с контактной формой по клику на метке в яндекс-карте.
Просто найти решение и объяснить как это лучше делать.
Выбранный исполнитель
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