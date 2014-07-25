Форма заказа с сайта

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Закрыт13 заявок197 просмотров

Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email

Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки.

Выбор доставки уже есть на сайте, нужно сделать чтобы на email приходил ещё и доп поле доставка

11 лет назад
Alexandr1975
Александр 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров