Сайт на joomla. Нужно сделать всплывающее окно с контактной формой по клику на метке в яндекс-карте. Просто найти решение и объяснить как это лучше делать.
Форма заказа с сайта
Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email
Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки.
Выбор доставки уже есть на сайте, нужно сделать чтобы на email приходил ещё и доп поле доставка
Заявки фрилансеров
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