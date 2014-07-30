Добрый день. Требуется разработать онлайн конструктор документов. Пользователь попадая в конструктор, отвечая на вопросы "конструирует" свой документ. Пример такого конструктора: http://www.klerk.ru/tools/accounting_policy/#tax2014 (нажмите на любой прямоугольник) Так-же должна быть админка, где этот ...
Нужно скриптом привязать товары к друг другу.
Всем доброго времени суток, нужно скриптом привязать товары друг к другу как на сайте доноре. Товары все заведены, движок Битрикс.
С уважением Дмитрий.
Выбранный исполнитель
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