Нужно скриптом привязать товары к друг другу.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

Всем доброго времени суток, нужно скриптом привязать товары друг к другу как на сайте доноре. Товары все заведены, движок Битрикс.

С уважением Дмитрий.

11 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, мне все понравилось. Правки вносятся моментально. Хоть задача была не стандартная с Битриксом Геннадий выполнил все как положено. С уважением Дмитрий.
Всё отлично! Интересный проект, хорошая оплата! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!

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asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад