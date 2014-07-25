Из рубрики сделать обычную страницу (WP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Необходимо чтобы при переходе по ссылке открывалась не страница, а другая рубрика

WordPress
11 лет назад
prosto_Bill
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров