bubu.vipbas.ru Сайт квартиры посуточно. нужна помощь в редактировании шаблона. в разделе портфолио создать галерею изображений.
Доработать карточку товара и категории
Есть сайт на opencart
1) В карточке товара не отображается полный путь "хлебных крошек" и "дерева категорий (в меню)", нужно исправить
2) Хочется инфографику(иконку) в категориях (в меню), чтобы фото бралось которое по умолчанию загружаем из адмики, только уменьшенное.
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