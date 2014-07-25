Доработать карточку товара и категории

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Есть сайт на opencart

1) В карточке товара не отображается полный путь "хлебных крошек" и "дерева категорий (в меню)", нужно исправить

2) Хочется инфографику(иконку) в категориях (в меню), чтобы фото бралось которое по умолчанию загружаем из адмики, только уменьшенное.

Opencart
11 лет назад
airosh
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров