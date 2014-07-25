Постинг фото Вконтакте плагином Next scripts

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Настроить постинг фото Вконтакте плагином Next scripts в Вордпрессе. не постит фото. или с шаблоном конфликт или вконтакте не пропускает фото. только ссылку постит с миниатюрой.

WordPress
11 лет назад
cgweb
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров