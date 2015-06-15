Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта. В кабинете клиент должен видеть: - Историю заказов - Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок) - Заявки в администрациию должны работать ...
Быстрая работа: поправить мелочи по карте
Доброго дня.
Сайт tesla-m.ru/cats/
Правки:
Скролл
Пофиксить скролл при открытии карты при нажатии “Показать на карте”
Кнопка “Наверх” не видна, пока до подвала не опустишься
Карта - при нажатии на “Смотреть на карте”
Перекидывает на первый экран при нажатии на “Смотреть на карте”
Карта не открывается на всю ширину окна
Не работает скролл вниз и вверх, если открыли карту.
Поставить значок на карте на адресе: Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 3
Нужно сейчас, несложно - просто нужны свободные руки.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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