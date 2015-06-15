Быстрая работа: поправить мелочи по карте

Доброго дня.

Сайт tesla-m.ru/cats/

Правки:

Скролл

Пофиксить скролл при открытии карты при нажатии “Показать на карте”

Кнопка “Наверх” не видна, пока до подвала не опустишься

Карта - при нажатии на “Смотреть на карте”

Перекидывает на первый экран при нажатии на “Смотреть на карте”

Карта не открывается на всю ширину окна

Не работает скролл вниз и вверх, если открыли карту.

Поставить значок на карте на адресе: Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 3

Нужно сейчас, несложно - просто нужны свободные руки.

Спасибо.