Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта. В кабинете клиент должен видеть: - Историю заказов - Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок) - Заявки в администрациию должны работать ...
Объявления на автопортал
Необходимо сделать скрипт объявлений авто на сайт UCOZ http://auto-weekend.ru/
Пример: Выглядеть должно примерно так — http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/g/
любые другие варианты похожие, тоже приветствуются…но на системе UCOZ...
Заявки фрилансеров
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