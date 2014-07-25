Объявления на автопортал

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Необходимо сделать скрипт объявлений авто на сайт UCOZ http://auto-weekend.ru/

Пример: Выглядеть должно примерно так — http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/g/

любые другие варианты похожие, тоже приветствуются…но на системе UCOZ...

11 лет назад
chelseabluesru
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров