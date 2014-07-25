Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта. В кабинете клиент должен видеть: - Историю заказов - Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок) - Заявки в администрациию должны работать ...
Установка кода Trustlink на MODx 1.02
Необходимо установить РНР код Trustlink на MODx 1.02
На сайте уже выводятся коды других ссылочных бирж.
После установки необходимо показать как сделано. Возможна предоплата.
Заявки фрилансеров
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