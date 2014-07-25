Необходимо доработать админку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок185 просмотров

На сайте, в админке (самописная) необходимо сделать возможность писать и править анонсы к статьям.

От вас цена и сроки. СП)

11 лет назад
wtv
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров