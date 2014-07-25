Исправить код мода меню для форума Phpbb 3

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Имеется мод меню для форума phpbb3. Он состоит из нескольких файлов (архив во вложении).

После заливки файлов на хостинг, установки мода и очистки кэша, появляется белый экран.

Методом тестирования выявлен файл, который вызывает появление белого экрана. Это hook_menu.php

Необходимо обнаружить ошибку, которая приводит к появлению белого экрана.

Форум версии phpbb 3.0.12. Никакие моды не установлены.

11 лет назад
Dirix
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10 лет назад

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