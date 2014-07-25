Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта. В кабинете клиент должен видеть: - Историю заказов - Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок) - Заявки в администрациию должны работать ...
Исправить код мода меню для форума Phpbb 3
Имеется мод меню для форума phpbb3. Он состоит из нескольких файлов (архив во вложении).
После заливки файлов на хостинг, установки мода и очистки кэша, появляется белый экран.
Методом тестирования выявлен файл, который вызывает появление белого экрана. Это hook_menu.php
Необходимо обнаружить ошибку, которая приводит к появлению белого экрана.
Форум версии phpbb 3.0.12. Никакие моды не установлены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! При отправке запроса с сайта возникает данное сообщение Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /home/mmmworld/domains/specprodazha.ru/public_html/specodezda/zakaz.php on line 30 Как это исправить?Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать скрипт объявлений авто на сайт UCOZ http://auto-weekend.ru/ Пример: Выглядеть должно примерно так — http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/g/ любые другие варианты похожие, тоже приветствуются…но на системе UCOZ...Закрыт11 лет назад
Необходимо установить РНР код Trustlink на MODx 1.02 На сайте уже выводятся коды других ссылочных бирж. После установки необходимо показать как сделано. Возможна предоплата.Закрыт11 лет назад
- $250
Необходима нарезка всех шагов опроса (общий дизайн довольно простой) и программинг шагов (все шаги в приложении). Опросник похож на http://goo.gl/gSU2kk По нарезке необходимо сделать, чтобы и на большом экране смотрелось бы хорошо ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать страничку Наложение изображений на изображение Примеры: https://github.com/Ipatov/jqury_ui_and_php_gdВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Настроить постинг фото Вконтакте плагином Next scripts в Вордпрессе. не постит фото. или с шаблоном конфликт или вконтакте не пропускает фото. только ссылку постит с миниатюрой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
bubu.vipbas.ru Сайт квартиры посуточно. нужна помощь в редактировании шаблона. в разделе портфолио создать галерею изображений.Завершен11 лет назад
- $50
Есть сайт на opencart 1) В карточке товара не отображается полный путь "хлебных крошек" и "дерева категорий (в меню)", нужно исправить 2) Хочется инфографику(иконку) в категориях (в меню), чтобы фото бралось которое ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима доработка готовой системы на fw kohana Оцените сразу свои силы. Проект средней сложности - необходимо будет разобраться в нем и внести изменения в существующий функционал. Нужен специалист плотно ...Закрыт11 лет назад