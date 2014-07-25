Настройка фида для Яндекс.Новости (DLE)

Требуется создать экспортный файл для трансляции новостей с моего сайта в Яндекс новости.

Затем всё настроить, и в случае обнаружения ошибок — оперативно исправить.

Пожалуйста, обращайтесь, если вы уже настраивали сайты под Яндекс новости и точно знаете, как это делать.

Оплата на WMR

Указывайте свою цену.