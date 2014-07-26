Перенести готовый Лэндинг на поддомен.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок151 просмотр

Добрый день!

Есть готовый лендинг - http://ruskitremont.ru/

Надо перенести его на поддомен.

Подключить аналитику - Яндекс, Гугл.

Пишите ваши предложения и цены.

Срок - сегодня

11 лет назад
kadaskas
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! Вся работа от начала переписки до готового результата заняла значительно меньше часа. Делает оперативно.
Понравилось работать со Стасом. Все материалы предоставил, проблем с оплатой не было.

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад