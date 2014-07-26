Перенести готовый Лэндинг на поддомен.

Необходима нарезка всех шагов опроса (общий дизайн довольно простой) и программинг шагов (все шаги в приложении). Опросник похож на http://goo.gl/gSU2kk По нарезке необходимо сделать, чтобы и на большом экране смотрелось бы хорошо ...