Почистить и оптимизировать код сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок194 просмотра

Необходимо проверить на ошибки, почистить и оптимизировать код простого сайта (10 страниц). Цмс самописная.

11 лет назад
wtv
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$35
2 дня
Спасибо. Рекомендую.
Понятное ТЗ. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад