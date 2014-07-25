Необходимо оптимизировать калькулятор

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Закрыт7 заявок123 просмотра

На сайте есть калькулятор времени и расстояния. Необходимо его оптимизировать (подтормаживает загрузка сайта). От вас стоимость и сроки. СП)

11 лет назад
wtv
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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