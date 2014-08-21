Дизайн на любой вкус от А до Я по приятным для Вас ценам :)
Дизайн и графика:
- Баннеры любых размеров (статические и с "легкой" анимацией)
- Оформление групп в соц. сетях (VK, FB, Youtube, G+)
- Дизайн сайтов (LP, главная и внутренние, редизайн, мелкие изменения)
- Логотипы
- Иконки
- Шаблоны электронных писем
Портфолио по дизайну: http://vk.com/shovery_art
Цена за услуги:
- Баннеры: от $10 до $15;
- Оформление групп \ страниц в соц. сетях: от $10 до $45;
- Дизайн сайтов: от $50 до $500;
- LP: от $50 до $250;
- Логотипы: от $15 до $50;
- Иконки: от $5 до $10;
- Шаблоны эл. писем: от $15 до $60;
- Установка шаблонов Joomla (1.5.*, 2.5.*, 3.*)
- Создание сайтов под ключ Joomla
- Верстка, форматирование страниц (html, css | NO php, js, ajax etc.)
- Microsoft Office: Word, Excel, PP, Outlook, Publisher, Access (2013)
- Visual Studio (C#)
- Adobe Photoshop
- Adobe Dreamweaver
Портфолио
- Иконки к мобильному приложению121 просмотр
- Эмблема "Русская сила" для группы в ВК117 просмотров
- Внутренний экран загрузки "SoW 3D"142 просмотра
- Оформление группы в соц. сети107 просмотров
- Работа с баннерами для сайта112 просмотров
- Loadscreen к игре "Тень войны 3D"102 просмотра
- Аватар для группы игры "Тень войны 3D"108 просмотров
- Аватар для группы о России107 просмотров
- Иконки банков112 просмотров
- Аватар для группы о Хоккее102 просмотра
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
7 баллов
9 лет назад
Мы довольны работой. Но не очень понятен отрицательный отзыв за ожидание оплаты в 2 дня. У нас параллельно 6-7 проектов. Несколько человек их ведут. В этой связи иногда есть задержки со сроками оплаты. Если бы задержка была 2 недели, тогда могли бы принять претензии. Или бы вообще не оплатили. А так не принимаем. В следствие этого отрицательный отзыв в первую очередь за коммуникацию
Ответный отзыв
Впечатления от работы неоднозначные. С одной стороны задача была поставлена хорошо, общение прошло успешно вплоть до утверждения. Однако с оплатой получилось не очень хорошо. Пришлось ждать два дня и каждый день намекать, что работа все еще не оплачена. Трудно сказать однозначно. Не рекомендую полностью доверять заказчику. Стоит обговорить либо предоплату, либо сдачу работы только после полной оплаты, иначе есть риск, что могут кинуть. Как-то так.
$150
10 баллов
9 лет назад
Было приятно работать с данным человеком.
Ответный отзыв
Очень гибкий и хороший заказчик. Никаких проблем даже при форс-мажорных обстоятельствах. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделал работу быстро и качественно, владеет хорошим техническим анлийским языком! Рекомендую!
Ответный отзыв
Константин зарекомендовал себя как очень хорошего заказчика, работа с которым приносит только удовольствие. Оперативная связь, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Исполнитель хороший человек. Работать понравилось. Работа сделана в полном объёме и в необходимый нам (сжатый) срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Добросовестный и хороший заказчик. Постоянно на связи, знает чего хочет. Никаких проблем с пониманием и общением. Очень положительные впечатления! Рекомендую.
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга