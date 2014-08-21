Shovery

Дмитрий Shovery

 
29 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн на любой вкус от А до Я по приятным для Вас ценам :)

Дизайн и графика:

- Баннеры любых размеров (статические и с "легкой" анимацией)

- Оформление групп в соц. сетях (VK, FB, Youtube, G+)

- Дизайн сайтов (LP, главная и внутренние, редизайн, мелкие изменения)

- Логотипы

- Иконки

- Шаблоны электронных писем

Портфолио по дизайну: http://vk.com/shovery_art

Цена за услуги:

  • Баннеры: от $10 до $15;
  • Оформление групп \ страниц в соц. сетях: от $10 до $45;
  • Дизайн сайтов: от $50 до $500;
  • LP: от $50 до $250;
  • Логотипы: от $15 до $50;
  • Иконки: от $5 до $10;
  • Шаблоны эл. писем: от $15 до $60;
CMS, верстка:

  • Установка шаблонов Joomla (1.5.*, 2.5.*, 3.*)
  • Создание сайтов под ключ Joomla
  • Верстка, форматирование страниц (html, css | NO php, js, ajax etc.)
Владение ПО:

  • Microsoft Office: Word, Excel, PP, Outlook, Publisher, Access (2013)
  • Visual Studio (C#)
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Dreamweaver
PHPJavascriptДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaAjaxPhotoshop
Отзывы заказчиков
igor_rnc2002
Игорь 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта ветклиники на joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
7 баллов
9 лет назад
Создание стильной карточки.
Мы довольны работой. Но не очень понятен отрицательный отзыв за ожидание оплаты в 2 дня. У нас параллельно 6-7 проектов. Несколько человек их ведут. В этой связи иногда есть задержки со сроками оплаты. Если бы задержка была 2 недели, тогда могли бы принять претензии. Или бы вообще не оплатили. А так не принимаем. В следствие этого отрицательный отзыв в первую очередь за коммуникацию
Впечатления от работы неоднозначные. С одной стороны задача была поставлена хорошо, общение прошло успешно вплоть до утверждения. Однако с оплатой получилось не очень хорошо. Пришлось ждать два дня и каждый день намекать, что работа все еще не оплачена. Трудно сказать однозначно. Не рекомендую полностью доверять заказчику. Стоит обговорить либо предоплату, либо сдачу работы только после полной оплаты, иначе есть риск, что могут кинуть. Как-то так.
Ответный отзыв
cibersant
Владимир 
47 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Разработать интерфейс игры
Было приятно работать с данным человеком.
Очень гибкий и хороший заказчик. Никаких проблем даже при форс-мажорных обстоятельствах. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kamehek
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Заменить анлийский текст русским на картинке
Сделал работу быстро и качественно, владеет хорошим техническим анлийским языком! Рекомендую!
Константин зарекомендовал себя как очень хорошего заказчика, работа с которым приносит только удовольствие. Оперативная связь, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
funguru
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 4 иконки для сайта
Исполнитель хороший человек. Работать понравилось. Работа сделана в полном объёме и в необходимый нам (сжатый) срок! Рекомендую!
Добросовестный и хороший заказчик. Постоянно на связи, знает чего хочет. Никаких проблем с пониманием и общением. Очень положительные впечатления! Рекомендую.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга