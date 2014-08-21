Мы довольны работой. Но не очень понятен отрицательный отзыв за ожидание оплаты в 2 дня. У нас параллельно 6-7 проектов. Несколько человек их ведут. В этой связи иногда есть задержки со сроками оплаты. Если бы задержка была 2 недели, тогда могли бы принять претензии. Или бы вообще не оплатили. А так не принимаем. В следствие этого отрицательный отзыв в первую очередь за коммуникацию