Добрый день! Нужно сделать визитку, которая мне понравиться! Особых условий нет! У нас несколько ресурсов rakurs.by, sky-watcher.by, sirui.by! Нужно подумать как это красиво совместить! На визитке должно быть имя фамилия, контактный телефон, адрес Жду ваших предложений!