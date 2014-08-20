kamehek

Константин Крук kamehek

 
33 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать баннер

    Добрый день! Необходимо сделать баннер на сайт, на подобии такого http://catalog.onliner.by/telescope/ Тема баннера - штативы фирмы SIRUI! Нужно придумать дизайн, слоган и тд! мой сайт sirui.by! Жду предложений!

    Баннер для сайта
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать фильтр

    Добрый день! Необходимо доработать фильтр на сайте sirui.by, сделать его юзабельным, красивым и корректно работающим! 1. Изменить цвета шрифта ползунков под стиль оформления сайта 2. Сортировать нужно по - материалу, мин высоте, макс высоте, макс нагрузке, весу и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать макет визитки

    Добрый день! Нужно сделать визитку, которая мне понравиться! Особых условий нет! У нас несколько ресурсов rakurs.by, sky-watcher.by, sirui.by! Нужно подумать как это красиво совместить! На визитке должно быть имя фамилия, контактный телефон, адрес Жду ваших предложений!

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо сделать сайт и залить на него инф-цию

    Добрый день! Необходимо сделать сайти залить на него инф-цию, на падобии http://siruirussia.ru У меня есть домен sirui.by, я являюсь дилером данной продукции в РБ! Дизайн должен быть похож, но не слизан полностью! Более конкретное ТЗ позже! Сейчас хочу знать ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт

    Нужно доработать сайт! Sky-watcher.by 1. Сделать, чтобы картинки всплывали не в новом окне, а увеличивались при нажатии! 2. устранение мелких нюансов Жду предложений!

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Shovery
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Заменить анлийский текст русским на картинке
Константин зарекомендовал себя как очень хорошего заказчика, работа с которым приносит только удовольствие. Оперативная связь, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень рекомендую!
Сделал работу быстро и качественно, владеет хорошим техническим анлийским языком! Рекомендую!
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт
Константин отличный заказчик, спасибо за интересный проект, рекомендую!
Сделал все быстро и качественно, вопросов нет! Молодец!
Ответный отзыв