Добрый день! Необходимо сделать баннер на сайт, на подобии такого http://catalog.onliner.by/telescope/ Тема баннера - штативы фирмы SIRUI! Нужно придумать дизайн, слоган и тд! мой сайт sirui.by! Жду предложений!
- Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать фильтр на сайте sirui.by, сделать его юзабельным, красивым и корректно работающим! 1. Изменить цвета шрифта ползунков под стиль оформления сайта 2. Сортировать нужно по - материалу, мин высоте, макс высоте, макс нагрузке, весу и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно сделать визитку, которая мне понравиться! Особых условий нет! У нас несколько ресурсов rakurs.by, sky-watcher.by, sirui.by! Нужно подумать как это красиво совместить! На визитке должно быть имя фамилия, контактный телефон, адрес Жду ваших предложений!Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать сайти залить на него инф-цию, на падобии http://siruirussia.ru У меня есть домен sirui.by, я являюсь дилером данной продукции в РБ! Дизайн должен быть похож, но не слизан полностью! Более конкретное ТЗ позже! Сейчас хочу знать ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно заменить анлийский текст русским на картинке и сделать копию картинок без текста! жду предложений! картинки будут использованы для сайта http://sky-watcher.byБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно доработать сайт! Sky-watcher.by 1. Сделать, чтобы картинки всплывали не в новом окне, а увеличивались при нажатии! 2. устранение мелких нюансов Жду предложений!Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад