Заменить анлийский текст русским на картинке

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Завершен6 заявок158 просмотров

Нужно заменить анлийский текст русским на картинке и сделать копию картинок без текста!

жду предложений!

картинки будут использованы для сайта http://sky-watcher.by

11 лет назад
kamehek
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Shovery
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделал работу быстро и качественно, владеет хорошим техническим анлийским языком! Рекомендую!
Константин зарекомендовал себя как очень хорошего заказчика, работа с которым приносит только удовольствие. Оперативная связь, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shovery
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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