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Заменить анлийский текст русским на картинке
Нужно заменить анлийский текст русским на картинке и сделать копию картинок без текста!
жду предложений!
картинки будут использованы для сайта http://sky-watcher.by
Выбранный исполнитель
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