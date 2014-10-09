Периодическое изготовление баннеров

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  2. Баннеры
Завершен17 заявок204 просмотра

Добрый день!

Необходима разработка макетов простых баннеров для дальнейшей анимации.

Есть текст для баннеров, необходим креатив, чтобы создавать оригинальные, привлекательные баннеры, отличающиеся друг от друга.

На выходе нужно получить:

1. 2 разрешения: 728х90 и 250х250

2. Слои с анимацией

Примеры баннеров в приложении.

Настроены на долгосрочное сотрудничество. Работы будет много. Пожалуйста, указывайте стоимость за один баннер (два формата + элементы анимации). На данный момент приоритет цене.

11 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

estampie
Лера 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

estampie
Лера 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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