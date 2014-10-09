990Х180 согласно ТЗ Предлагайте цены.
Периодическое изготовление баннеров
Добрый день!
Необходима разработка макетов простых баннеров для дальнейшей анимации.
Есть текст для баннеров, необходим креатив, чтобы создавать оригинальные, привлекательные баннеры, отличающиеся друг от друга.
На выходе нужно получить:
1. 2 разрешения: 728х90 и 250х250
2. Слои с анимацией
Примеры баннеров в приложении.
Настроены на долгосрочное сотрудничество. Работы будет много. Пожалуйста, указывайте стоимость за один баннер (два формата + элементы анимации). На данный момент приоритет цене.
Выбранный исполнитель
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